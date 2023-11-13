Удар по середмістю Херсона: зросла кількість постраждалих

Кількість травмованих внаслідок обстрілу російськими військовими по середмістю Херсона, зросла до 9 людей (спочатку було відомо про 4 постраждалих). Ще двоє херсонців загинули, знищено та пошкоджено 10 транспортних засобів, серед них автомобілі поліції та спецтранспорт медиків, пише пресслужба поліції.

«Сьогодні (13 листопада – ред.) близько 14-ї години ворог здійснив черговий підступний обстріл Центрального району Херсона, атакувавши із реактивних систем залпового вогню та артилерії мирні квартали», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в зоні ураження перебували лікарня, магазини, кафе, судова установа, приватні будинки, навчальний заклад. Унаслідок пожеж, які виникали після вибухів, знищені та пошкоджені 10 транспортних засобів, серед них два автомобілі поліції та спецтранспорт медиків, розповіли в місцевій поліції.

Як інформують правоохоронці, наразі відомо про 9 травмованих – 4 жінок (одна із них медична працівниця) та 5 чоловіків. Ще двоє херсонців загинули – це 45-річний чоловік та 62-річна жінка.

На місцях обстрілів працювали медики та рятувальники. Поліцейські надавали допомогу постраждалим, документували наслідки ворожих атак і збирали речові докази. За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше, 13 листопада, у передмісті Херсона сили РФ вдарили по автівці з цивільними, в якій перебувало немовля. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини, уточнили в МВС.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.