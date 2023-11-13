Обвинуваченого в наведенні ракети на Харківську ОДА засудили до довічного ув’язнення – ОГП

До довічного увʼязнення засуджено чоловіка, обвинуваченого у наведенні ракети на Харківську ОДА та інші цивільні будівлі, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Суд визнав громадянина винним у державній зраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, незаконній переробці вогнепальної зброї, незаконному поводженні зі зброєю. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних. Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби», – йдеться в повідомленні.

В ОГП кажуть, що 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації.

«Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією», – повідомили прокурори.

В ОГП кажуть, що у засудженого ще є час на апеляційне оскарження рішення.

1 березня російські війська крилатою ракетою атакували центр Харкова, влучивши зокрема у будівлю ОДА. Тоді загинуло понад 30 людей. Будівля адміністрації була майже повністю зруйнована.