Берислав потрапив під обстріл сил РФ, постраждали люди – влада

Сили РФ у понеділок, 13 листопада, вкотре обстріляли місто Берислав на Херсонщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Постраждала 70-річна жінка», – розповіли в адміністрацїі.

За даними ОВА, у потерпілої діагностували вибухову травму та поранення ніг, їй надають медичну допомогу.

Згодом стало відомо про ще одного чоловіка, який постраждав внаслідок російських обстрілів Берислава.

«Лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього – струс головного мозку та вибухова травма», – розповіли в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.