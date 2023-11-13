Російські військові вдарили по середмістю Херсона, двоє загиблих – ОВА

Протягом дня 13 листопада сили РФ продовжують атакувати Херсон, йдеться в повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«Внаслідок недавнього ворожого обстрілу середмістя Херсона загинула 62-річна жінка і 45-річний чоловік», – розповіли у відомстві.

Як зазначається, ще одну жінку і трьох чоловіків поранено, вони були доставлені до лікарні. В МВА також уточнили, що на момент атаки усі травмовані перебували на вулиці.

Як інформує місцева влада, окрім того, були влучання у житлові будинки, медзаклад, спалахнули автівки.

Також сили РФ завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Щодо наслідків, то за словами чиновника, наразі відомо, що під час обстрілу знищено «швидку» та інші автівки.

Раніше, 13 листопада, у передмісті Херсона сили РФ вдарили по автівці з цивільними, в якій перебувало немовля. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини, уточнили в МВС.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.