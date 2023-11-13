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Російські військові вдарили по середмістю Херсона, двоє загиблих – ОВА

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Протягом дня 13 листопада сили РФ продовжують атакувати Херсон, йдеться в повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«Внаслідок недавнього ворожого обстрілу середмістя Херсона загинула 62-річна жінка і 45-річний чоловік», – розповіли у відомстві.

Як зазначається, ще одну жінку і трьох чоловіків поранено, вони були доставлені до лікарні. В МВА також уточнили, що на момент атаки усі травмовані перебували на вулиці.

Як інформує місцева влада, окрім того, були влучання у житлові будинки, медзаклад, спалахнули автівки.

Також сили РФ завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Щодо наслідків, то за словами чиновника, наразі відомо, що під час обстрілу знищено «швидку» та інші автівки.

Раніше, 13 листопада, у передмісті Херсона сили РФ вдарили по автівці з цивільними, в якій перебувало немовля. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини, уточнили в МВС.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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