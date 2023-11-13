У передмісті Херсона сили РФ вдарили по автівці з немовлям, загинув чоловік – МВС

У передмісті Херсона сили РФ вдарили по автівці з цивільними, в якій перебувало немовля, йдеться в повідомленні голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду», – розповів він.

За даними Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася.

«36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент», – зазначив голова МВС.

За даними чиновника, двохмісячну дитину довезли до лікарні на поліцейській машині «під звуки спецсигналу», попередньо в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови.

«Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами», – додав очільник МВС.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.