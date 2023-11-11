Зеленський пообіцяв «відповідь російській армії» на удари по Херсону

Українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області, заявив у вечірньому зверненні 11 листопада президент Володимир Зеленський.

«Звичайно, наші сили безпеки й оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селах Херсонщини. Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість», – сказав голова держави.

11 листопада виповнюється рік від звільнення Херсона від російської окупації. 11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Окупація Херсона і правобережної частини області тривала вісім місяців.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.