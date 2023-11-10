Морські дрони атакують російські кораблі: чи може Україна знищити Чорноморський флот РФ

ГУР: морські дрони пошкодили 2 катери

В ГУР підтвердили, що українські сили пошкодили два російські катери в окупованому Криму у ніч на 10 листопада. В розвідці натякнули, що задля атаки на кораблі були використані морські дрони. Яке значення має ця спецоперація?

Від початку повномасштабної війни українські сили системно вражають російський флот у Криму та на території Росії.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода LIVE:

Чи зможе Україна мати флот морських дронів?

Рік тому, у листопаді 2022 Україна оголосила про створення флоту морських дронів, що у експертному середовищі назвали «революцією».

Наскільки потужною є армія морських дронів і чи можна лише самими дронами знищити російський флот у Криму?

Путін відклав ратифікацію заборони ядерних випробувань

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації Росією глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї. У Державному департаменті США назвали такі дії «кроком у неправильному напрямку». Що це значить?

Чи може Угорщина заблокувати вступ України до ЄС?

Угорщина погрожує заблокувати початок перемовин про вступ України до ЄС. Зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан, який неодноразово закликав Україну сісти за стіл переговорів з Росію, заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про вступ у ЄС.

Будапешт вимагає, щоб Київ змінив закон про «закон про нацменшини», який, на думку Орбана порушує права угорської громади в Україні.

Що про це думає сама угорська громада? Свобода LIVE покаже ексклюзивний репортаж Радіо Свобода із Закарпаття, де проживає найбільша угорська громада України.