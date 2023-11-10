Прокудін про наслідки обстрілу Новорайська: одна людина загинула, п’ятеро поранені

Внаслідок обстрілу Росією селища Новорайськ у Херсонській області загинула людина, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 10 листопада.

«Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік. Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років», – йдеться в повідомленні.

Ще одній пораненій – 55-річній місцевій жительці – надали медичну допомогу на місці.

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Раніше обласна влада повідомляла про двох поранених внаслідок обстрілу Новорайська.

Також повідомлялося про загибель людини та поранення ще однієї через сьогоднішній російський обстріл передмістя Херсона.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.