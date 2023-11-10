На Черкащині через падіння уламків «шахеда» пошкоджені кілька будинків – Табурець

На Черкащині вночі працювала протиповітряна оборона, через падіння уламків ударного дрона пошкоджені кілька будівель, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Доба на Черкащині розпочалась із затяжної тривоги.В області працювала ППО. Маємо падіння уламків «шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель», – написав він у телеграмі.



Люди не постраждали.



Крім того, вночі російські війська БПЛА атакували Київщину. В області також працювали сили ППО. Пошкоджень чи постраждалих немає.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вночі українські військові знищили п’ять ударних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської і Київської областей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.