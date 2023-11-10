«Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано» – Київська ОВА про наслідки атаки дронів

У Київській області внаслідок нічної атаки російських дронів влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, постраждалих також немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ніч, що минула, виявилася неспокійною. Російські окупанти атакували нашу область БпЛА. Повітряна тривога тривала майже півтори години. У регіоні працювали сили ППО. Завдяки професійній роботі всі ворожі цілі були збиті», – зауважив він.

Повітряні сили раніше повідомили, що в ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними безпілотниками і керованими авіаційними ракетами.

«Загалом було випущено шість ударних БпЛА Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ), одну керовану авіаційну ракету Х-31 і одну КАР Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що українські військові знищили п’ять ударних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської і Київської областей.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що через падіння уламків ударного дрона пошкоджені кілька будівель.

«Доба на Черкащині розпочалась із затяжної тривоги.В області працювала ППО. Маємо падіння уламків «шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель», – написав він у телеграмі. Люди не постраждали.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.