В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всіх областях України близько 10:30 10 листопада оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що попередження пов’язане із зафіксованим вильотом російського МіГ-31К, який може нести ракети «Кинджал».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

Повітряні сили раніше повідомили, що в ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними безпілотниками і керованими авіаційними ракетами.

«Загалом було випущено шість ударних БпЛА Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ), одну керовану авіаційну ракету Х-31 і одну КАР Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що українські військові знищили п’ять ударних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської і Київської областей.