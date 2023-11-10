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Через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина, ще одна поранена – ОВА

Пожежники гасять пожежу на складі після російського обстрілу в Херсоні, вересень 2023 року
Пожежники гасять пожежу на складі після російського обстрілу в Херсоні, вересень 2023 року

Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік

Російські війська з артилерії атакували Кіндійку – загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

За його словами, ще один місцевий житель – 63 роки – отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Минулої доби через російські обстріл Херсонщини загинули дві людини, ще п’ятеро – зазнали поранень, повідомила місцева влада.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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