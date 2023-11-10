Армія РФ продовжує обстріли Херсонщини – місцева влада повідомила про ще трьох постраждалих

Російські війська продовжують обстріли Херсонщини, постраждали ще три людини, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«У Тягинці поранення отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу для надання допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньо тяжкості.Внаслідок обстрілу Новорайського травмовано ще двох жінок, 66 та 35 років. Зараз вони перебувають у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про загибель людини та поранення ще однієї через сьогоднішній російський обстріл передмістя Херсона.

10 листопада на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Президент України Володимир Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Минулої доби через російські обстріл Херсонщини загинули дві людини, ще п’ятеро – зазнали поранень, повідомила місцева влада.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.