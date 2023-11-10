ОГП: підприємство на Закарпатті шило одяг для збірної Росії з гірськолижного спорту

Правоохоронці провели обшуки на підприємстві на Закарпатті, яке, ймовірно, шило форму для російських спортсменів – про це повідомив Офіс генерального прокурора 10 листопада.

На місці обшуків вилучили продукцію та документи.

«За даними слідства, товариство виготовляло спортивний одяг для команди національної збірної РФ з гірськолижного спорту. Для цього вони використовували заготовки зимових лижних курток та емблеми з символікою держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, на продукцію наносили маркування «одного з відомих італійських брендів» і під фіктивними даними реекспортували на адреси російських компаній.

Назви підприємства Офіс не розголошує. Триває слідство.

За даними голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити, підприємство належить громадянину Італії, на ньому шили зимові куртки бренду Vist на замовлення організації RUSSIA SKI TEAM.