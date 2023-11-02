Київського суддю підозрюють у колабораційній діяльності – прокуратура

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо судді Північного апеляційного господарського суду Києва – про це ОГП повідомив 2 листопада.

Йому інкримінують колабораційну діяльність та виправдовування російської агресії проти України.

Як стверджує слідство, обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення Росії визнавав правомірною окупацію частини території України і висловлювався проти їх звільнення. Він також нібито «схвалював плани держави-агресора утворити на окупованій частині Запорізької області так званий «Кримсько-Херсонський» окупаційний округ».

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«В особистому спілкуванні закликав та спонукав громадянина України добровільно зайняти посаду в незаконних правоохоронних органах – так званій «милиции» на тимчасово окупованій території Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Імені фігуранта правоохоронці не розголошують. Північний апеляційний господарський суд наразі не коментував це повідомлення.

Раніше ДБР повідомило, що від початку повномасштабної російської агресії розслідує майже 1,9 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. З них 336 стосуються колабораційної діяльності.