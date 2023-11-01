Через інформаційну діяльність на користь Росії Азарову повідомили нову підозру – ОГП

Через інформаційну діяльність на користь Росії колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про нову підозру, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Азарова офіційно підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, експрем’єр, який з 2014 року переховується на території Росії, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа і мережу Інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ – просуваючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію України.



У цих відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та медіапорталах російських ЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію РФ проти України та окупацію частини території України, публічно закликає до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом, додають в Офісі генпрокурора.

У відомстві зазначають, що ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спецоперація (так в Росії називають війну проти України) Путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію», та називає події в Бучі «фейком».



Як зазначають в Офісі генпрокурора, факти протиправної діяльності підозрюваного підтверджуються, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.