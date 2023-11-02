ДБР від початку повномасштабної війни відкрило майже 1,9 тисячі справ щодо загрози нацбезпеки

Державне бюро розслідувань розслідує майже 1,9 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки – про це відомство повідомило 2 листопада.

«Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тисячі 887 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

1 460 кримінальних проваджень за фактом державної зради

336 проваджень про колабораційну діяльність

28 кримінальних проваджень «щодо пособників державі-агресору»

За результатами досудових розслідувань 909 людям повідомили про підозру, 483 людини оголосили в розшук, щодо 1 107 людей тривають перевірки на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

630 обвинувальних актів ДБР передало до суду.

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«У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інші матеріали. Вони будуть використані для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. Нагадуємо, що злочини проти нацбезпеки не мають терміну давності», – коментують у Бюро.

На початку жовтня працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті в лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб.