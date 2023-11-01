«Відпочинок депутатів за кордоном»: СБУ повідомила про обшуки в Ужгородській міськраді

Служба безпеки України провела обшуки в міській раді Ужгорода – про це відомство повідомило 1 листопада.

За повідомленням, обшуки в адміністративній будівлі пройшли спільно Національною поліцією. Слідчі дії стосуються обставин виїзду за кордон місцевих депутатів.

СБУ стверджує, що чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження для виїзду за кордон на відпочинок.

Читайте також: Правоохоронці заявляють про викриття низки схем для виїзду чоловіків за кордон

«Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку «кореспонденцію», а підписані листи на закордонні «відрядження» не вносили до системи електронного документообігу міськради», – заявляє СБУ.

Обшуки пройшли в рамках розслідування на статтею про незаконне переправлення осіб через кордон України. Ця стаття передбачає до 9 років ув’язнення із тимчасовою забороною на певні види діяльності.

Раніше про обшуки повідомили медіа з посиланням на джерела в СБУ.

Ужгородська міська рада наразі не коментувала це повідомлення.