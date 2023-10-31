СБУ підозрює російську співачку Чичеріну в пропаганді війни та інших злочинах

Служба безпеки України повідомила, що офіційно підозрює російську співачку Юлію Чичеріну у пропаганді війни, зазіханні на територіальну цілісність України і схваленні російської агресії, а також незаконному перетині кордону.

Як йдеться у повідомленні СБУ, в січні 2023 року співачка записала відеозвернення, в якому закликала українських військових здаватися в російський полон, погрожуючи «ув’язненням у російські концтабори в Сибіру».

Крім того, стверджується, що Чичеріна дала концерт у селі Оленівка в окупованій частині Донецької області, під час якого закликала місцевих жителів вступати до російської армії.

У повідомленні наголошується, що Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі. Про підозру їй оголошено заочно, оскільки вона перебуває на волі.

Ще в березні 2022 року щодо Чичеріної в Україні почали розслідування після того, як в окупованому Енергодарі в Запорізькій області вона зняла український прапор з будівлі мерії.

Чичеріна, яка здобула популярність на початку 2000-их років як рок-виконавиця, стала однією з перших російських артисток, які з початку війни на Донбасі підтримали проросійських бойовиків. Вона виступала на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР», знімала там кліпи і виступала з різко антиукраїнськими висловлюваннями. Вона активно підтримала і широкомасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Президент РФ Володимир Путін минулої осені присвоїв Чичеріній звання «заслуженої артистки Росії».