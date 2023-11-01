Боротися з корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи та Зеленський – опитування

Для боротьби з корупцією в першу чергу мають докладати зусилля так звані нові антикорупційні органи (НАБУ, САП та інші), а також президент України Володимир Зеленський і його офіс, вважають українці, опитані Київським міжнародним інститутом соціології.

54% опитаних покладають цю місію на Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру тощо, 43% – на Зеленського та Офіс президента, 32% – на «старі» правоохоронні органи – поліцію, СБУ, прокуратуру тощо.

Майже дві третини опитаних (63%) вважають корупцію головною проблемою, крім війни. На другому місці ( 46%) – низькі зарплати та пенсії, на третьому (24%) – високі комунальні тарифи.

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.