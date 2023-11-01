ДБР підтвердило обшуки в народного депутата через ймовірне переправлення родича за кордон

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата у справі про можливу організацію вивезення людини за кордон – про це відомство заявило 1 листопада.

«За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів», – йдеться в заяві.

Підставою для виїзду мав стати витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

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За даними ДБР, чоловік отримав дозвіл на клопотання громадської організації «Медіаоборона», водночас він згодом засвідчив, що не знайомий із діяльністю цієї ГО.

«Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня», – додає Бюро.

Служба безпеки України заявила, що також бере участь у слідчих діях. Зокрема, обшуки пройшли у «спільників народного депутата».

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Відтак генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення людей через державний кордон.

ДБР не називає імені народного депутата. Раніше медіа з посиланням на свої джерела повідомили, що обшуки відбуваються в депутата Верховної Ради Олександра Дубінського. Сам Дубінський заперечив обшуки і назвав їх «дезінформацією».

Раніше Олександру Дубінському вже повідомили про підозру у виїзді за кордон на основі неправдивих відомостей. Він назвав звинувачення проти себе спробою «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».