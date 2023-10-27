Суд продовжив перебування Коломойського під вартою

Шевченківський районний суд Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня.

Крім того, суд визначив розмір застави у майже 3,9 млрд гривень.



Як повідомляє українська агенція «Інтерфакс», після оголошення рішення суду захист заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня. Тоді його арештували підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Цей епізод, за даними слідства, стосується того, що Коломойський привласнював кошти протягом 2013–2020 років шляхом їх виводу за кордон, «використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ».

Пізніше, 15 вересня, Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши для цього злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. У СБУ заявили, що члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді внесків банк не отримував. За версією слідства, потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.

Днями суд за одним з цих звинувачень залишив під вартою Коломойського.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті».