У ДБР пояснили причину обшуків в будівлях київських ТЕЦ

У Державному бюро розслідувань повідомили, що обшуки, які проводилися в адмінбудівлях столичних ТЕЦ, пов’язані з розслідуванням зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання.



Як повідомляє пресслужба бюро, слідчі дії проводять у межах провадження за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

У ДБР зазначають, що перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення, а також дані про те, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

За повідомленням, метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

У ході слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть, додають у ДБР.

Також працівники бюро проводять слідчі дії у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).

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Раніше пресслужба «Київтеплоенерго» повідомила про обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури. У компанії заявили, що слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану і здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми.

«Київтеплоенерго» заявило, що справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності комунального підприємства, а ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місця розташування енергетичних об’єктів. Тому «Київтеплоенерго» вважає причину візиту слідчих на Київські ТЕЦ «незрозумілою».