Суд обрав депутату Дубінському запобіжний захід

Суд призначив депутату Верховної Ради Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці.

Депутат має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

За повідомленням видання «Українська правда», яке посилається на джерела в правоохоронних органах, Дубінського підозрюють у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування.

«Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом і самостійно залишив країну 27 червня 2023 року. У свою чергу батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся в Україну лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та у готелі Vincci Bit у Барселоні», – йдеться в повідомленні.

Після повідомлення про підозру Дубінський заявив, що «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.

Президент Володимир Зеленський раніше критикував виїзди народних депутатів і високопосадовців за кордон. У зверненні 27 липня він заявив: «Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

За останній час журналісти повідомляли про перебування за кордоном – для відпочинку чи бізнесу окремих народних депутатів, зокрема Юрія Арістова та Андрія Холодова.