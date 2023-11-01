Правоохоронці заявляють про викриття низки схем для виїзду чоловіків за кордон

На Київщині та на Полтавщині викрили схему вивезення військовозобов’язаних за кордон – про це повідомляють Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань 1 листопада.

Фігурантів підозрюють у тому, що вони пропонували чоловікам виїхати до Євросоюзу за підробленими документами за суми до 10 тисяч доларів.

Зокрема, на Київщині СБУ наприкінці серпня виявили двох начальників відділень військкомату та очільницю військово-лікарської комісії.

«У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми також колишнього керівника місцевого військкомату та його сина, а також ще двох їхніх спільників. Зловмисники пропонували своїм клієнтам уникнути призову та виїхати за кордон на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я», – йдеться в повідомленні.

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Сімом людям повідомили про підозру у створенні чи участі в злочинній організації. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, в Києві затримали керівника психіатричного відділення клінічної лікарні, який «брав хабарі з ухилянтів за фальсифікацію медичних документів, що підтверджували нібито наявність у них важких захворювань», додає Служба.

У Полтавській області правоохоронці виявили, що місцева адвокатка спільно з кількома посадовцями місцевого центру медико-соціальної експертизи пропонувала оформити інвалідність на близьких родичів. Це дозволило б військовозобов’язаним виїхати з ними за кордон як супроводжуючим особам.

«Іншу оборудку організував заступник керівника філії одного з Полтавських інститутів. За різні суми хабарів він оформляв на навчання військовозобов’язаних, що дозволяло їм претендувати на відтермінування від призову», – додає СБУ.

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Про викриття схем ухилення від мобілізації в Києві також повідомило Державне бюро розслідувань. До справи, за повідомленням, були залучені посадовці дев’ятьох військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших регіонів.

«Більшість документів оформлялося через районний ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті», – заявляє Бюро.

Правоохоронці звітують про понад 40 обшуків у ТЦК та за місцями проживання фігурантів у різних регіонах України та вилучення документації й носіїв на доказ існування протиправної схеми.

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення слідства у справі щодо депутатки і її помічниці у справі про хабар за допомогу в перетині кордону.

Наприкінці жовтня речник Держприкордонслужби повідомив, що від січня 2023 року прикордонники не пропустили за кордон понад 2 100 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.