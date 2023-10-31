В Ізюмі затримали власницю салону краси, яка для ФСБ розпитувала у клієнтів про Сили оборони – СБУ

В Ізюмі було викрито агентку російської ФСБ, яка випитувала у клієнтів власного салону краси інформацію про Збройні сили України, повідомляє пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

«Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової», – зазначають у відомстві.

За даними слідства, інформаторкою російських військових виявилася власниця місцевого салону краси. Для збору розвідданих фігурантка «втемну» використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала «потрібні» відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

«Отриману інформацію вона передавала до ФСБ через «зв’язкову» з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю із загарбниками і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території», – кажуть в СБУ.

Також, за даними відомства, після звільнення райцентру «колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби».

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили «зв’язковій» з ФСБ про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

«Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ)», – розповіли у відомстві.

Також відомо, що зараз затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.