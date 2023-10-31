САП: завершено слідство щодо депутатки і її помічниці у справі про хабар за допомогу в перетині кордону

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення слідства у справі щодо депутатки і її помічниці у справі про хабар за допомогу в перетині кордону.

«Детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами ОВА рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях». На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів від двох громадян за безперешкодний перетин кордону», – йдеться в повідомленні САП.

У відомстві не вказують прізвища підозрюваної депутатки, однак з матеріалів справи випливає, що мова йде про одну і ту ж особу, про яку ЗМІ писали раніше. Видання «Тернополяни»​ влітку називало фігуранткою справи нардепку Людмилу Марченко зі «Слуги народу».