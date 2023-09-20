САП: народній депутатці обрали запобіжний захід у справі про хабар за допомогу в перетині кордону

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинній народній депутатці, яка підозрюється у зловживанні впливом.

«20 вересня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим генеральним прокурором, обрав запобіжний захід чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях». На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів від двох громадян за безперешкодний перетин кордону», – йдеться в повідомленні САП.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. «Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину», – вказали у САП.

Повідомляється, що підозрювана має прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі, здати свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон чи інші документи, що дають таке право.

У відомстві не вказують прізвища підозрюваної депутатки, однак з матеріалів справи випливає, що мова йде про одну і ту ж особу, про яку ЗМІ писали в липні. Видання «Тернополяни»​ називало фігуранткою нардепку Людмилу Марченко зі «Слуги народу».