Через російський обстріл підприємства на Херсонщині постраждали троє людей – ОВА

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що у понеділок війська РФ вчергове атакували регіон, є поранені.

«Російська армія вкрила вогнем підприємство у Зеленівці Херсонської громади. Постраждали троє людей. Двох потерпілих доставили до лікарні. Зараз медики надають їм допомогу. Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. У 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма. Лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього – опіки спини 1-2 ступеню», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби через обстріли військ РФ на Херсонщині, за даними ОВА, постраждали восьмеро людей. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, напередодні армія РФ випустила по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб – це найбільша кількість за весь час війни.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.