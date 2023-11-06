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Восьмеро людей поранені за добу на Херсонщині через обстріли військ РФ – ОВА

На вулицях Херсона, жовтень 2023 року (фото ілюстративне)
На вулицях Херсона, жовтень 2023 року (фото ілюстративне)

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через обстріли військ РФ минулої доби в регіоні постраждали восьмеро людей.

«За минулу добу противник здійснив 132 обстріли, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них – ракетний. По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, магазин – у Бериславі, приватні підприємства – у Херсоні», – повідомив Прокудін.

Повідомляється, що ввечері був завданий удар по середмістю Херсона – пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, за минулу добу армія РФ випустила по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб, це найбільша кількість за весь час війни, каже очільник МВС.

Водночас учора в другій половині дня влада повідомляла про 4 постраждалих у Херсоні через удар російських військ.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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