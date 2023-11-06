Восьмеро людей поранені за добу на Херсонщині через обстріли військ РФ – ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через обстріли військ РФ минулої доби в регіоні постраждали восьмеро людей.

«За минулу добу противник здійснив 132 обстріли, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них – ракетний. По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, магазин – у Бериславі, приватні підприємства – у Херсоні», – повідомив Прокудін.

Повідомляється, що ввечері був завданий удар по середмістю Херсона – пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, за минулу добу армія РФ випустила по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб, це найбільша кількість за весь час війни, каже очільник МВС.

Водночас учора в другій половині дня влада повідомляла про 4 постраждалих у Херсоні через удар російських військ.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.