Внаслідок удару по житлових будинках Херсона пострадало 4 людей – ДСНС

Російські військові в другій половині дня 5 листопада вкотре атакували Херсон, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС кажуть, що сили РФ атакували один із мікрорайонів Херсона, влучивши в житлові будинки. Рятувальники, прибувши на місце влучання, пожежі не виявили.

«У житлових будинках дістали поранення четверо людей, їм надано медичну допомогу», – поінформували у рятувальній службі.

Раніше 5 листопада повідомлялося, що війська РФ уночі вдарили по Дарʼївській громаді Херсонщини, скинувши КАБ на школу. Обійшлося без жертв.

Згодом стало відомо, що сили РФ атакували Дніпровський район Херсона.

«Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Попередньо, постраждав 61-річний чоловік», – зазначили в ОВА.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу армія РФ здійснила 100 обстрілів області. По місту Херсон російські військові випустили 12 снарядів. Через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро – поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.