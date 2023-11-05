У Повітряних силах повідомили про пуски кількох груп «шахедів»

Ввечері в неділю, 5 листопада, сили РФ запустили кілька груп «шахедів» з мису Чауда в Криму, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.