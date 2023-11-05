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У Повітряних силах повідомили про пуски кількох груп «шахедів»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Ввечері в неділю, 5 листопада, сили РФ запустили кілька груп «шахедів» з мису Чауда в Криму, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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