За добу на фронті відбулось 44 бойових зіткнення – зведення Генштабу ЗСУ

Сили РФ чотири рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 5 листопада.

Відомо, що протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення.

«Загалом ворог завдав два ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Українські військові кажуть, що на Бахмутському напрямку армія РФ чотири рази безуспішно намагалася відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також сили Росії вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де наші захисники відбили ще 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

«На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили шість атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Авдіївка та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області», – кажуть у Генштабі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БПЛА.

«Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.