Суд узяв під домашній арешт депутата Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції «Батьківщина» Андрію Ніколаєнку, який скоїв ДТП у Житомирській області, внаслідок чого загинула 18-річна дівчина. Про це 9 листопада повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

6 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що народний депутат України отримав підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху через ДТП.

«За даними слідства, 3 листопада близько 10:00 год. на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті цього вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень. За попередніми даними, народний обранець, порушуючи правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – повідомила пресслужба ОГП.

Андрій Ніколаєнко 3 листопада визнав факт ДТП і запевнив, що всіляко сприятиме розслідуванню аварії.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомляв, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень. Згідно з постановою із сервісу МВС, на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину. Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль пізніше, в момент скоєння ДТП.