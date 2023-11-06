Нардепу Ніколаєнку повідомили про підозру через ДТП на Житомирщині, у якій загинула молода дівчина

В Офісі генпрокурора повідомили, що народний депутат України отримав підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху через ДТП на Житомирщині, у якій загинула дівчина. У відомстві не вказують прізвища депутата, втім з опису справи випливає, що йдеться про Андрія Ніколаєнка з фракції «Батьківщина» . Факт аварії зі смертельним наслідком сам політик підтвердив днями у фейсбуці.

«За даними слідства, 3 листопада близько 10:00 год. на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті цього вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень. За попередніми даними, народний обранець, порушуючи правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – повідомила пресслужба ОГП.

Андрій Ніколаєнко 3 листопада визнав факт ДТП і запевнив, що всіляко сприятиме розслідуванню аварії. У поліції раніше повідомили, що загиблій дівчині було 18 років.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомляв, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень. Згідно з постановою із сервісу МВС, на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину. Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль пізніше, в момент скоєння ДТП.