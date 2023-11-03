За 40 хвилин до смертельної ДТП нардеп Ніколаєнко перевищував швидкість на 52 км/год, за що був виписаний штраф – «Схеми»

За 40 хвилин до смертельної ДТП, в результаті якої загинула 18-річна дівчина, автомобіль, за кермом якого був народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко, перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень. Це «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Згідно з постановою із сервісу МВС, на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину. Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль пізніше, в момент скоєння ДТП. Журналісти «Схем» також з’ясували, що Mercedes-Benz, яким керував Ніколаєнко, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич, який вона набула у власність у вересні 2023 року.



За даними сервісу МВС, о 9:03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат Ніколаєнко на автівці Mercedes-Benz GLE 300D рухався трасою Київ-Чоп в районі села Новогородецьке під Житомиром – вона становила 165 км/год. При цьому радар системи МВС зафіксував дещо нижчу швидкість – 162 км/год. За даними сервісу, на цій ділянці траси допустима швидкість – 110 км/год. Таким чином, народний депутат перевищив швидкість на 52-55 км/год.

Смертельна ДТП за участі нардепа, за повідомленням Нацполіції, сталася пізніше – близько 9:45 у селі Березівка Житомирської області – за 63 км від місця, де система фіксації порушень згенерувала штраф Ніколаєнку за перевищення швидкості.

Усього, починаючи з квітня 2023 року, за цим автомобілем відповідно до сервісу МВС зафіксовано 9 випадків порушення режиму швидкості.



Окремо «Схеми» з’ясували, що цей автомобіль належить цивільній дружині нардепа Катерині Вайдич, яку сам Ніколаєнко вказував у своїй декларації.

Як з’ясували «Схеми», Mercedes-Benz GLE 300D 2023 року випуску Вайдич набула у власність у вересні цього ж року, про що свідчить реєстр власників автотранспортних засобів. На сайті офіційного дилера орієнтовна вартість такої нової автівки складає від 3 млн гривень.

Катерина Вайдич є співвласницею та директоркою фірми «МХП-ТРЕЙД ФУДЗ» разом з аграрним магнатом Юрієм Косюком.

Сам нардеп згодом опублікував допис в Facebook, в якому підтвердив, що був за кермом автомобіля.

«Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося», – повідомив Ніколаєнко.



Раніше Державне бюро розслідувань та Національна поліція повідомили про розслідування ДТП, в якому загинула 18-річна дівчина. Правоохоронці повідомляли, що «вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України» – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.