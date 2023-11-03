Нардеп Ніколаєнко підтвердив ДТП, в якому загинула дівчина

Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підтвердив, що був за кермом автомобіля, який збив пішохода раніше 3 листопада.

«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Ніколаєнко заявив, що сприятиме слідчим діям Державного бюро розслідувань і пройде необхідні експертизи. Він стверджує, що був тверезим і не порушував правил дорожнього руху.

«Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним», – додав народний депутат.

Раніше ДБР та Національна поліція повідомили про розслідування ДТП, в якому загинула дівчина. Подія сталася на трасі Київ – Чоп у Житомирській області. Правоохоронці не повідомляли імені парламентаря, який був за кермом автомобіля, але медіа заявляли про те, що це Андрій Ніколаєнко.