Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: водієві повідомили про підозру

Водієві, який збив військового на блокпосту біля Києва, повідомили про підозру, зазначають у столичній поліції.

«Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили правоохоронці.

Також відомо, що в разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Близько 00:30 22 жовтня водій автомобіля «Хонда» на блокпосту на вʼїзді до Києва скоїв наїзд на військового, від отриманих травм потерпілий помер на місці. За попередніми даними поліції, водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військового.

Згодом, у поліції уточнили, що водій, який скоїв смертельну аварію був тверезим, його затримали.

Це не перший подібний випадок наїзду на військових, які працюють на блокпостах у столиці.

У липні в Києві 23-річний водій збив трьох військових на блокпосту, внаслідок чого один із них загинув, ще двоє – травмовані. За даними правоохоронців, тоді водій скоїв наїзд «на великій швидкості».

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.