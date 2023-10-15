Під Дрогобичем трапилась смертельна ДТП, загинули троє людей – ДСНС

Поблизу Дрогобича на Львівщині сталась смертельна ДТП, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС),

За словами рятувальників, о 9:21 вони отримали повідомлення про аварію поблизу міста Дрогобич. ДТП сталася на трасі «Трускавець-Львів». Там зіштовхнулися дві автівки Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП загинули троє людей. Ще п’ятеро отримали травми різного ступеня важкості, кажуть у ДСНС.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих із Volkswagen Caddy. Їх передали медикам «швидкої».

Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

Пізно ввечері 3 жовтня туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів неподалік міста Венеція в Італії. Загинула щонайменше 21 людина, ще 18 зазнали травм.