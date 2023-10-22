ДТП на блокпосту у Києві: водій був тверезим, поліція його затримала

Водія, який вночі на блокпосту у Києві скоїв наїзд на військового, затримали, на момент ДТП він був у тверезому стані, повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.



«Водія правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК. Буде вирішуватися питання про підозру і обрання в подальшому запобіжного заходу. Правоохоронці перевірили його на стан сп’яніння. На момент скоєння ДТП водій перебував у тверезому стані, показав драгер», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Гірдвіліс зауважила, що аварія сталася у комендантську годину.

«Наскільки ми розуміємо, швидше за все, він (водій) намагався встигнути до 00:00 (до початку комендантської години – ред.) заїхати до Києва, поспішаючи і в умовах туману. На жаль, маємо такі трагічні наслідки. Немає інформації, що водій мав перепустку», – додала вона

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Близько 00:30 22 жовтня водій автомобіля «Хонда» на блокпосту на вʼїзді до Києва скоїв наїзд на військового, від отриманих травм потерпілий помер на місці. За попередніми даними поліції, водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військового.

Це не перший подібний випадок наїзду на військових, які працюють на блокпостах у столиці.

У липні в Києві 23-річний водій збив трьох військових на блокпосту, внаслідок чого один із них загинув, ще двоє – травмовані. За даними правоохоронців, тоді водій скоїв наїзд «на великій швидкості».

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.