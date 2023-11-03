Правоохоронці розслідують смертельне ДТП за участі народного депутата

Державне бюро розслідувань встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата – про це відомство заявило 3 листопада.

Йдеться про аварію на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько 10 ранку 3 листопада.

«Автомобіль за кермом, якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події», – заявляю Бюро.

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Як повідомляє поліція, за кермом був «перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України».

Спвіробітники ДБР виїхали на місце. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого.

Правоохоронці не називають імені народного депутата. Водночас деякі медіа з посиланням на свої джерела повідомляють, що йдеться про народного депутата від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка. Ані він, ані його партія ці повідомлення не коментували.