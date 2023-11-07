Депутата Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП, хочуть узяти на поруки

Суд не обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради з фракції «Батьківщина» Андрію Ніколаєнку, який уранці 3 листопада на своєму автомобілі збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі. Про це із зали суду повідомила кореспондентка «Суспільного».

«Близько 20 парламентарів прийшли на його підтримку, нардеп Разумков заявив, що хоче взяти Ніколаєнка на поруки. Під час засідання прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину, однак остаточна експертиза ще не готова. Дозволена швидкість на цій трасі – 110 кілометрів на годину. Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці», – ідеться в повідомленні.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомляв, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень. Згідно з постановою із сервісу МВС, на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину.