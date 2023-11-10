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Литва передала Україні «важливу партію» засобів для боротьби з дронами – Міноборони

Литва від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні політичну та військову підтримку
Литва від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні політичну та військову підтримку

Литва надала Україні «важливу партію» засобів для боротьби з дронами та генератори, повідомило литовське Міністерство оборони.

«Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні було доставлено важливу партію технологій для боротьби з дронами та генераторів. Пропонуючи необхідні технології для сучасної війни, ці засоби боротьби з дронами відіграють життєво важливу роль у протидії противнику», – йдеться в повідомленні в Х (колишній твіттер).

Литва від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні політичну та військову підтримку, а також надала притулок українським біженцям.

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