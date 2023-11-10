Литва передала Україні «важливу партію» засобів для боротьби з дронами – Міноборони

Литва надала Україні «важливу партію» засобів для боротьби з дронами та генератори, повідомило литовське Міністерство оборони.

«Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні було доставлено важливу партію технологій для боротьби з дронами та генераторів. Пропонуючи необхідні технології для сучасної війни, ці засоби боротьби з дронами відіграють життєво важливу роль у протидії противнику», – йдеться в повідомленні в Х (колишній твіттер).

Литва від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні політичну та військову підтримку, а також надала притулок українським біженцям.