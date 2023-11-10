Генштаб: ЗСУ протягом дня відбивали російські штурми на сімох напрямках

Протягом поточної доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 10 листопада.

Зокрема, Сили оборони відбили:

сім атак біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області на Куп’янському напрямку

штурмові дії поблизу Новоєгорівки та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку

10 атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку

21 атаку за підтримки російської авіації східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького на Авдіївському напрямку

13 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

штурмові дії російських військ біля Старомайорського на Шахтарському напрямку

штурмові дії в районі Роботиного на Запорізькому напрямку

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в зведенні.

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Генштаб також звітує про 11 ударів української авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, а також ураження 17 цілей ракетними військами.

Також сили протиповітряної оборони збили за день п’ять безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59.