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Генштаб: ЗСУ протягом дня відбивали російські штурми на сімох напрямках

Український військовий в Авдіївці, 10 листопада 2023 року
Український військовий в Авдіївці, 10 листопада 2023 року

Протягом поточної доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 10 листопада.

Зокрема, Сили оборони відбили:

  • сім атак біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області на Куп’янському напрямку
  • штурмові дії поблизу Новоєгорівки та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку
  • 10 атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку
  • 21 атаку за підтримки російської авіації східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького на Авдіївському напрямку
  • 13 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку
  • штурмові дії російських військ біля Старомайорського на Шахтарському напрямку
  • штурмові дії в районі Роботиного на Запорізькому напрямку

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в зведенні.

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Генштаб також звітує про 11 ударів української авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, а також ураження 17 цілей ракетними військами.

Також сили протиповітряної оборони збили за день п’ять безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59.

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