Генсек НАТО про війну в Україні: «маємо бути готовими до довгострокової перспективи»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що розраховує на прогрес Збройних сил України у боротьбі з російськими військами, але попередив, що прогрес буде важким.



«Ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою», – сказав Столтенберґ в інтерв’ю агентству DPA під час візиту до Берліна.



Генсек НАТО додав, що тільки військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою, і переконає російського президента Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.



За його словами, було зрозуміло, що контрнаступ буде нелегким.

«Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій», – сказав Столтенберґ, додавши, українці «могли досягти успіхів і звільнити більше території».

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Днями президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він наголосив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.



Раніше в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.