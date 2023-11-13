Розвідка Британії назвала причини пияцтва та наркоманії серед російських військових

Багато російських військових стали на війні проти України алкоголіками та наркоманами, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, у вересні 2023 року російське ЗМІ «Верстка повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх «легко дістати навіть на передовій!.

«Ці повідомлення заслуговують на довіру та надходить багато відомостей від моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов’язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовці», – зазначають британські розвідники.

За Міноборони Британії, російські командири «часто карають наркоманів і алкоголіків», направляючи їх у штурмові загони «Шторм-Z», які фактично перетворилися на «штрафні підрозділи».

«Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту», – зазначають у Міноборони Британії.

Наприкінці жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх вʼязнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти, зокрема на Авдіївському напрямку.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада ISW заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.