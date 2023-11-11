WP і Spiegel повідомили, що вибухи на «Північних потоках» координував український офіцер. Він це заперечив

Видання The Washington Post і Der Spiegel оприлюднили розслідування, в якому заявляють, що операції підриву газопроводів «Північний потік» у вересні минулого року, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у Силах спецоперацій України. Видання посилаються на неназвані джерела: офіційних осіб в Україні і в інших країнах Європи, «а також інших осіб, обізнаних із подробицями таємної операції».

За даними співрозмовників видань, Червінський нібито координував команду із шести осіб. Вони під вигаданими іменами орендували яхту і використовували глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у вересні минулого року.

Джерела розповіли, що полковник не займався плануванням операції, а виконував накази «високопоставлених українських чиновників», які підкорялися головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

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Сам Червінський через адвоката заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах, кажуть журналісти.

«Всі припущення про мою причетність до атаки на Nord Stream поширюються російською пропагандою без жодних підстав», – йдеться у письмовій заяві Червінського на адресу видань.

Представники української влади не відповіли на перелік запитань щодо можливої причетності Червінського, йдеться в розслідуванні.

Видання із посиланням на людей, знайомих із ситуацією, зауважують, що операція щодо вибухів на Nord Stream була розроблена так, щоб президент України Володимир Зеленський не був у курсі. Зеленський раніше заперечував причетність України.

Офіційні особи в багатьох країнах заявили в приватному порядку, що вони впевнені, що Зеленський особисто не схвалював атаку на Nord Stream, пише he Washington Post.

Роман Червінський із квітня цього року перебуває під арештом у Києві. Служба безпеки України повідомила йому про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що, на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Слідчі стверджують, що ця операція проводилася, попри заперечення СБУ і без згоди відповідних державних органів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і 23 липня 2022 року це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень.

Сам Червінський вважає арешт «політичною відплатою» за критику президента Володимира Зеленського. За словами заарештованого, він виманював льотчика за наказом. Захисники наголошують, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Натомість у коментарі ТСН представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч заявив, що жодне розвідувальне відомство цю операцію Червінського не погоджувало – ані СБУ, ані ГУР.

Роман Червінський був також причетний до операції українських спецслужб, відомої як «вагнергейт». СБУ і ГУР влітку 2020 року виманили до Мінська 33 найманців групи «Вагнер». Однак в останній момент «вагнерівців» у Білорусі викрили й заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше Червінський допустив, що провал операції стався через витік інформації з Офісу президента, натякаючи на те, що в ОП сидять «кроти».

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії і Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

У західних ЗМІ з посиланням на джерела з’являлися повідомлення, що вибухи могла організувати якась проукраїнська група, не пов’язана з владою якоїсь країни. У низці інших публікацій йшлося і про можливу причетність до вибухів Росії.

У середині червня The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, які потрапили в мережу в ході масштабного витоку, писала, що адміністрація президента США за три місяці до диверсії на «Північних потоках» отримала інформацію про те, що українські військові під безпосереднім керівництвом головнокомандувача ЗСУ планували атаку на газопровід. Президент України Володимир Зеленський після публікації WP заявив, що накази такого рівня віддає він особисто, а «Україна нічого подібного не робила».