У Росії зійшов із рейок вантажний поїзд. СКР розслідує справу як теракт

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтями про теракт і незаконне придбання, передачу або зберігання вибухових пристроїв після сходження з рейок вагонів вантажного поїзда в Рязанській області.

За даними слідчих, вранці на перегоні між станціями Рибне і Блок Пост 204 кілометр стався підрив саморобного вибухового пристрою, внаслідок чого 19 вагонів зійшли з рейок, 15 із них пошкоджені.

Раніше сьогодні Московська залізниця повідомила про аварію вагонів вантажного поїзда внаслідок ймовірного «втручання сторонніх осіб». Місцеві жителі повідомляли, що перед сходженням вагонів із рейок чули звук вибуху. У компанії зазначили, що наслідків для екології немає, на рух пасажирських і приміських поїздів те, що трапилося, не вплинуло.

Російське видання «Агентство» зазначає, що сходження вагонів із рейок у Рязанській області, ймовірно, стало першою диверсією, що сталася настільки близько до Москви.

За підрахунками видання «Медіазона», від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в РФ відкрили близько 150 справ про диверсії на залізницях. За пів року кількість обвинувачених зросла вдвічі. Особливо швидко кількість справ почала зростати після включення до кримінального кодексу РФ нових статей. Максимальне покарання за ними – довічне позбавлення волі. Третина обвинувачених – неповнолітні.

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