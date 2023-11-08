Розвідка Британії: диверсії на залізниці залишаються серйозною проблемою для влади Росії

Через сімнадцять місяців після того, як було повідомлено про перші інциденти, диверсії на залізниці продовжують бути серйозною проблемою для російської влади, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



Британська розвідка зауважує, що військове матеріально-технічне забезпечення Росії, включаючи забезпечення війни в Україні, як і раніше, залежить від 33 000 км залізничних шляхів країни.



Оскільки в Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, диверсія продовжує бути для меншості молодих людей методом протесту проти «Спеціальної військової операції» (так в Росії називають війну проти України), зазначають у Міноборони Британії.

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За даними дослідження російського видання «Медіазона», станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду надійшло 76 справ про диверсії на залізниці, до кримінальної відповідальності притягнули щонайменше 137 людей, вік більшості – до 24 років. З початку 2023 року на ключових об’єктах залізничної інфраструктури були попередження про те, що за Кримінальним кодексом РФ диверсія може каратися довічним ув’язненням.