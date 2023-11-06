Росія має намір побудувати залізницю з окупованого Криму до Ростова-на-Дону

Російська влада розпочала на окупованих територіях України будівництво залізниці, яка має зʼєднати Ростов-на-Дону з Кримом. Про це в інтервʼю офіційній російській інформагенції «РИА Новости» заявив голова окупаційної адміністрації частини Запорізької області Євген Балицький.

За його словами, будівництво вже розпочалося «з боку Донецька».

Радіо Свобода раніше повідомляло про будівництво залізничної гілки з Донецька до Маріуполя. Її будує повʼязана з «РЖД» («Російська залізниця») компанія, три роки тому відібрана Москвою для використання увʼязнених на будівництві Байкало-Амурської магістралі. Однак тоді не було відомо, що йдеться не про окрему гілку, а про одну з ділянок великого проєкту. Балицький став першим представником російської влади, який офіційно повідомив про будівництво залізниці на окупованих територіях.

Залізниця із Ростовської області через Донецьк у напрямку Криму існує, але вона проходить через місто Запоріжжя, яке залишається під контролем України. Як заявив Балицький, нова магістраль пройде від Якимівки через Бердянськ та Маріуполь. Якимівка – залізничний вузол на південний захід від Мелітополя. За словами очільника окупаційної адміністрації, за допомогою будівництва «вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізняку, брухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба повʼязати з великою землею». Балицький визнав, що шлях через Кримський міст не лише довгий, а й небезпечний. Він також сказав, що залізниця «вирішить завдання військових». Про ймовірні терміни завершення будівництва він не згадав, наголосивши, що залізниця матиме одну колію без електрифікації.

Україна раніше неодноразово звинувачувала Росію у вивезенні з окупованих територій зерна, інших товарів та природних багатств.

Від нинішньої лінії фронту ймовірний залізничний маршрут проходить за кількадесят кілометрів – він уразливий для ракетних систем залпового вогню, але не для звичайної артилерії.